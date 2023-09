„Würde Massa wünschen, dass er den Titel bekommt“

Glückliche Fügung?

Wovon Red Bulls Motorsportchef spricht? Vom wohl größten Skandal in der 73-jährigen Geschichte der „Königsklasse“. Damals holte Renault-Teamchef Flavio Briatore den heutigen Aston-Martin-Piloten Fernando Alonso zum Nachtanken und Reifenwechsel an die Box. Keine zwei Runden später krachte Teamkollege Nelson Piquet junior in die Streckenbegrenzung. Das Safety-Car kam auf die Strecke - und: In dieser Saison gab das Reglement vor, dass bei einer Neutralisierung des Rennens die Boxengasse geschlossen bleiben muss. Alonso, der von Platz 15 aus gestartet war, wurde so an die Spitze gespült. Briatore und Technikchef Pat Symonds sprachen danach von einer „glücklichen Fügung“, während im Fahrerlager die Zweifel wuchsen und wuchsen …