„Ich trage den GAK zu 100 Prozent in mir!“

die roten Fans: Ich trage die GAK-DNA zu 100 Prozent in mir, kann mich voll damit identifizieren. Es ist, als hätte ich immer hierher gehört und als hätte ich das immer in mir gehabt. Die Fans sind eine rote Wand, die stets hinter uns steht. Sie pusht dich in Spielen zusätzlich, gibt dir extra Körner. Ich habe mich von der ersten Sekunde an wohlgefühlt.