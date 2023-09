Zweites Tiroler Derby: Haie haben Lust auf mehr

Nach dem überzeugenden 5:1-Sieg zum Liga-Start gegen Bozen steigt am Sonntag (17.30 Uhr) das zweite Brenner-Duell, kommen die Pustertaler Wölfe in die TIWAG-Arena. Innsbrucks Eishockey-Cracks erwiesen sich bislang als Heimmacht, konnten auch in der Champions League beide Spiele gewinnen.