Ein Spiel für jeden: Boule, Pétanque oder Boccia

Mit Ballsportarten kenne ich mich eigentlich aus - dachte ich. Bereits im Audiopodcast hat mich Willi Tomaschitz auf die Sportart Pétanque aufmerksam und neugierig gemacht. Und dann war es so weit. Das Wetter war perfekt und mit der Freundlichkeit, mit der ich in Poggersdorf von dem Pétanque - Team empfangen wurde, konnte der Tag nur gut werden. Nach einer Einführung in die Regelkunde begannen wir das Spiel, bei dem man sich gegenseitig im Vorfeld „Ein schönes Spiel“, wünscht.