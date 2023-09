Trump: Georgia-Prozess um Wahlbetrug verschoben

Weiterer Prozess in New York

In New York wurde Trump wegen Verleumdung gegenüber der US-Autorin E. Jean Carroll verurteilt, im Jänner treten die Geschworenen zu einem weiteren Prozess zusammen. Die Jury muss dabei allerdings lediglich über die Höhe der Entschädigung entscheiden, die der ehemalige Präsident der USA der Frau bezahlen muss. Carroll verlangt mehr als zehn Millionen Dollar.