„Auch harmlos wirkende Tiere sind gefährlich“

Wildtiere sind keine Haustiere

Alle Direktoren mahnen zu äußerster Vorsicht: Selbst wenn man ein Tier noch so gut kennt, kann man nie wissen, was in ihm vorgeht. Der Gründer des Grünauer Tierparks zog Braunbären von Hand auf, bis ihm ein Meister Petz in jugendlichem Übermut in die Hand biss. Fazit: Gefährlichkeit von Tieren liegt keineswegs nur an ihrer Vorliebe für Fleisch oder einem aggressiven Wesen. Auch die schiere Masse, die Größe und Unberechenbarkeit von Wildtieren, werden Menschen oft zum Verhängnis.