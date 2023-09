Den Wildtieren im vorderen Pitztal auf der Spur

Man wandert auf der Gemeindestraße empor, bei einer Wegteilung, an der das Ziel zweimal angeschrieben ist, wandern wir rechts weiter („Waldeck Wandersteig“). Bald verwandelt sich die Route in einen Forstweg, der fast eben im Wald dahinzieht und dann sanft nach oben leitet. Vor einer leichten Abwärtspassage wird rechts zum Steig gewechselt, an einer Routenteilung gleich danach links voran (schwache Markierungen). In der Folge beginnt gleich der „Steilweg Waldeck“, ehe rechter Hand der „Waldeck Wandersteig“ direkt und knackig empor leitet.