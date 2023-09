Literatur-Verfilmung, Dokumentation und Animation

Literatur-Verfilmung: „Das Tier im Dschungel“

Ein Disco-Club in Paris, 1979. Umfangen von ekstatischer Dancefloor-Atmosphäre, driften May (Anaïs Demoustier) und John (Tom Mercier) aufeinander zu - und im Magnetismus ihrer Begegnung liegt so etwas wie ein vages Wiedererkennen. John ist davon überzeugt, dass ein alles veränderndes Ereignis auf ihn zukommt. Und er bittet May, mit ihm darauf zu warten. Was sie dann die nächsten 25 Jahre tun - Samstag für Samstag, im Club.