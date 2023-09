Düster: „A Haunting in Venice“ von Kenneth Branagh

A Haunting in VeniceHercule Poirot (Kenneth Branagh) hat es nach Venedig verschlagen und er genießt ganz privat die Atmosphäre der Serenissma. Nur äußerst widerwillig folgt er der Einladung zu einer Séance in einem Palazzo, wo er ein dubios agierendes Medium, eine gewisse Joyce Reynolds (Michelle Yeoh), der Scharlatanerie überführen soll. Und deren Gespür für geisterhafte Verbindungen zum Jenseits irritiert in der Tat. Als der Tod die illustre Runde dezimiert, muss sich Poirot fragen, ob hier mörderisch-irdische oder übersinnliche Kräfte am Werk sind.