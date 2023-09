E-Auto-Krieg gegen China: Warum das so nichts wird

Und sie sind unerlässlich für die Elektrifizierung des Verkehrs - aber ihr Abbau ist ein dreckiges Geschäft. Ohne chinesische Seltene Erden geht in der Hightech-Wirtschaft gar nichts. Das Aus für Verbrennungsmotoren in der EU ab 2035 kurbelt die Nachfrage noch weiter an. Das merkt man derzeit vor allem daran, wie aggressiv chinesische E-Autobauer in die EU drängen und alles nachbauen, was sprichwörtlich nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das beste Beispiel ist BYD (Build your dreams). Umgekehrt verschleudert VW in China seinen ID.3 notgedrungen um einen Spottpreis.