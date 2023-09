Heidi Klums Lebensratschläge für Tochter Leni Klum

Tipp 1: Mach es gern!

Doch das ist der 50-Jährigen nicht so wichtig. Sie enthüllt, welche Karriere-Tipps sie für ihre Älteste und auch für Lou, Henry und Johan parat hat: „Ich sage, ‚Mache etwas, was du besonders gern tust. Es gibt nichts Schlimmeres, als etwas zu tun, was man nicht mag. Also gehe tief in dich und finde etwas, was du liebst - etwas, an das du glaubst und in dem du besonders gut bist.‘“