Heidi Klum wehrt sich gegen irres Diät-Gerücht

„Ich bin gerade nach Hause gekommen und einige Freunde schicken mir diese Artikel, in denen geschrieben steht, dass ich nur 900 Kalorien zu mir nehme“, konnte sie sich über den Bericht offenbar nur wundern, denn: „Ich möchte sagen, ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben meine Kalorien zählen musste, also glaubt nicht alles, was ihr lest. Ich zähle meine Kalorien nicht.“