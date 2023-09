Verein als Wirt: Kicker übernehmen Kultlokal

Es ist ein Faktum, dass kleine Gaststätten vor allem in ländlichen Regionen immer öfter Konkurrenz durch Vereinskantinen bekommen. Diese nagen nicht nur am Umsatz der Wirte, sondern auch die Bedeutung der Wirtshäuser als Treffpunkt im Ort geht dadurch verloren, schlägt die Wirtschaftskammer schon seit Jahren Alarm. In Oberwart geht ein Verein jetzt noch einen Schritt weiter und versucht sich künftig als richtiger Wirt. Der Fußballverein wird das Kultlokal Pub Dreieck mit 15. September übernehmen und auch betreiben.