Fußgängerin auf Gehsteig überrollt und getötet

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Dienstag in der kleinen Vorarlberger Gemeinde Kennelbach. Dabei wurde eine 81-jährige Dame, die mit ihrem Rollator auf einem Gehsteig unterwegs war, von einem ausparkenden Pkw niedergestoßen und überrollt. Am Mittwochmorgen erlag die Frau ihren Verletzungen.