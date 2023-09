„Schlimmste Regierung“ in Simbabwe angelobt

Zweifel an Rechtmäßigkeit der Wahl

Nach Angaben der Wahlkommission hatte der 80-jährige Amtsinhaber Mnangagwa die Wahl am 23. August bereits im ersten Durchgang für sich entschieden. Die Opposition weist das Ergebnis zurück, auch afrikanische Wahlbeobachter äußerten Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wiederwahl.