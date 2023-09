„Schafe im Wolfspelz“ sollen Angriffe verhindern

Als wenn die beiden Isegrims wüssten, dass sie derzeit zum Abschuss freigegeben sind: Seit zweieinhalb Wochen gibt es weder von ihnen noch von Artgenossen Riss- oder Sichtmeldungen, nachdem diese zuvor fast täglich eintrudelten. So war etwa am 21. August in Neumarkt im Mühlkreis ein Schaf gerissen worden - und zwar nachweislich von einem Wolf.