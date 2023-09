Eine Pizza in Puch, aber bitte sizilianisch!

Mehl sieben. Wasser leicht erwärmen mit Salz, Zucker, Germ und Öl verrühren. Diese Flüssigkeit über das Mehl geben, gut verkneten. Wenn zu klebrig, Mehl dazugeben. Fertigen Teig mit Tuch zugedeckt ruhen lassen - bis er das Volumen verdoppelt hat. Wer Zeit hat, lässt Teig mehrere Stunden gehen. Pizzateig ausrollen und bei 370 bis 400 Grad für rund 90 Sekunden in den Pizzaofen geben. Rausnehmen, mit Schere aufgegangenen Ballon ausschneiden, in kleine Stücke teilen. Teig belegen, oben drauf ausgeschnittene Teigstücke geben und nochmals für rund 30 Sekunden bis eine Minuten in Ofen geben.