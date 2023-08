Ein Curry aus dem Tennecker Eisenwerk

Adem Aktürk (41), Chefkoch und Pächter im Gasthaus zum Eisenwerk

Nach der Lehre im Mohren in der Judengasse in der Stadt Salzburg, kochte Aktürk im Urbankeller, danach drei Jahre als Sous- und Küchenchef im Cafe Wernbacher. Nach Chefposten in der Küche des bei Festspiel-Besuchern beliebten Triangel nun im Gasthaus zum Eisenwerk.