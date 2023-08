Neuer Wirtshaus Schlössl-Pächter ist ein Veredler

Roman Luginger ist erst 30 Jahre alt. Gemessen an den gastronomischen Fähigkeiten und am Wissen könnte der gebürtige Antheringer aber schon locker 50 sein. Bauernhof-Kindheit, Metzger-Lehre, Kocherfahrungen in den mitunter angesagtesten Restaurants Europas gepaart mit großer Fingerfertigkeit, die sich etwa bei seinen getöpferten Schalen zeigt: Luginger ist für sein erstes Selbstständigen-Projekt optimal vorbereitet.