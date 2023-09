Warnung von Neureuther: „Sonst passiert nichts!“

Schulen im Fokus

Neureuther nimmt vor allem die Schulen in die Pflicht. „Die Schulen tun zu wenig für die Gesundheit der Kinder. Unser Schulsystem ist komplett veraltet und das Thema Bewegung spielt dort keine Rolle mehr. Und die Schulen nehmen auch immer den wichtigeren Platz im Leben von den Kindern ein, weil die Kinder so viel Zeit dort verbringen. Siehe Ganztagsschulen und der Stoff wird vollgepackt, dass die Schulzeiten auch immer länger werden und es passiert auch nichts vonseiten der Politik, dass man den Kindern eine Möglichkeit gibt, dass sie Sport treiben und in Vereine gehen können neben der Schule“, so der Vater dreier Kinder.