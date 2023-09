Untrainierte Frau wurde aus Klettersteig gerettet

Sturz in Klettersteigset

Nachdem die Gruppe circa 100 Meter des Klettersteigs absolviert hatte und zur ersten Stelle mit der Bewertung C gekommen war, verließen die 46-Jährige auf einer Seehöhe von 1840 Meter bereits die Kräfte. Die Frau bekam Krämpfe in den Armen und stürzte in weiterer Folge ins Klettersteigset. Dabei löste der Bandfalldämpfer aus. Die 46-Jährige überstand den Sturz glücklicherweise unverletzt. Aufgrund ihres Erschöpfungszustandes schlug die Polin schließlich um 10.27 Uhr via Euronotruf 112 Alarm.