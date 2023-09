Tiefkühlproduzenten streikten in Niederösterreich

„Längerer Arbeitskampf möglich“

Die Gewerkschaft fordert ein Plus von 200 Euro netto im Monat. Schließlich hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Konzerngewinn von 78 Millionen Euro beigetragen, sagte der Vorsitzende des Arbeiterbetriebsrats, Dietmar Breiner. „Wir fordern ernst gemeinte Verhandlungen auf Augenhöhe.“ Sollten am Dienstag keine Verhandlungsangebote folgen, würde es am Mittwoch weitere Maßnahmen geben. „Auch ein länger Arbeitskampf und Produktionsausfall ist dann möglich“, kündigte Pro-Ge-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik an.