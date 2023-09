Wirbel um antideutschen Wahlkampfspot in Polen

Am Montag ist ein Videoclip auf der PiS auf X (vormals Twitter) veröffentlicht worden. Zunächst sieht man eine Satellitenaufnahme von der Erde, langsam zoomt die Kamera an die polnische Hauptstadt Warschau heran - bis zur deutschen Botschaft. Ein fiktiver Botschafter greift zum Telefon und ruft den PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski an. In holprigem Polnisch mit starkem deutschen Akzent erklärt der vorgebliche Diplomat, er wolle ein Gespräch mit dem Kanzler an Kaczynski durchstellen.