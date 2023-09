Rage-Rudi und Weißbier-Waldi

Schauplatz war das Stadion Laugardalsvollür in Reykjavik, wo das DFB-Team um Michael Ballack in der EM-Qualifikation gegen die isländische Fußball-Nationalmannschaft ein 0:0 mit in die Kabine nahm, was für die laufende Qualifikation zur EM nicht unbedingt das absolute Wunschergebnis war. Gerhard Delling und Günter Netzer waren sich in ihrer bewährten Doppelmoderation einig, dass dies einen neuen „Tiefpunkt“ für das DFB-Team darstelle, was der heutige Sportdirektor und damalige Teamchef Völler nur bedingt lustig fand. Schließlich habe, so Rage-Rudi, Netzer selbst früher vorwiegend Standfußball und einen rechten „Scheiß“ gespielt und Delling solle besser „Samstagabend-Unterhaltung machen und Thomas Gottschalk bei ,Wetten, dass..?’ ablösen“.