Draht auf Straße als Warnung fürs große Rad-Finale

Steyr vor Premieren-Sieg

„Solche schweren Rennen wie in Königswiesen liegen uns“, ist Steyr-Manager Dominik Hrinkow optimistisch. Für den Rennstall aus der „Eisenstadt“, der sich auch in der Teamwertung noch Chancen ausrechnet, wäre der Bundesliga-Gesamtsieg eine Premiere Apropos: Eine Premiere peilen auch die Veranstalter an, wird man sich um den Status eines internationalen „UCI 1.2“-Rennens bewerben. Für die Region und für den heimischen Radsport wäre das natürlich ein Gewinn.