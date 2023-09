Prinz Harry ganz allein in Windsor Castle

Familie gedachte Queen ohne Harry

Auch wenn Prinz Harry immer um seine Privatheit bemüht ist, spricht dieses Bild jedoch Bände. Denn während Prinz William und Prinzessin Kate am Freitagnachmittag mit etwas Verspätung in Wales zu einem Gedenkgottesdienst erwartet wurden und König Charles und Königin Camilla bereits am Vormittag in Balmoral in der Kirche gewesen waren, um an die verstorbene Monarchin zu erinnern, bleibt Harry an diesem besonderen Tag von seiner Familie abgesondert.