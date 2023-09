Harry: „Weiß, dass Oma heute auf uns herabblickt“

Harry für „Invictus Games“ in Düsseldorf

An diesem Samstag will Harry die „Invictus Games“ in Düsseldorf eröffnen. Der internationale Sportwettbewerb für verletzte Militärangehörige gilt als Herzensprojekt des Afghanistan-Veteranen. Er wird als Gast an dem Abend auch im Aktuellen Sportstudio des ZDF erwartet.