art 42 - Raum für Kunst in Miedlingsdorf

Nun ja, er hielt viel davon. Also machte man sich an die gemeinsame Umsetzung und jetzt ist es so weit: Auf dem Grundstück von Chris Dematté wird am kommenden Samstag ab 14 Uhr „art42 – Kunst, Kultur Miedlingsdorf“ eröffnet. In der Outdoorgalerie stehen bis jetzt 15 Skulpturen des Neusiedler Bildhauers. Derzeit noch nur aus Metall und Zement. Bei der Eröffnung werden aber auch drei Holzskulpturen mit ihm ins Südburgenland reisen und indoor ihren Platz finden.