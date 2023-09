Prohaska wandert für Herzschwäche-Patienten

Herz-Kreislauf-Krankheiten zählen zu den häufigsten Todesursachen

Die chronische Herzschwäche („Herzinsuffizienz“) gehört in Österreich zu den häufigsten Erkrankungen. In Österreich sind rund 250.000 Menschen betroffen, die Dunkelziffer soll jedoch wesentlich höher sein. Jedes Jahr erkranken in Österreich tausende Menschen neu an Herzschwäche. Herz-Kreislauf-Krankheiten (mehr als 35 Prozent) zählen mit Krebs (ca. 23 Prozent) zu den zwei häufigsten Todesursachen hierzulande, so die Veranstalter des Wandertags.