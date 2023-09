König Charles gedenkt Queen mit berührenden Worten

Berührende Worte zum ersten Todestag

Es sind aber vor allem die Worte, die Charles im Gedenken an seine Mutter gewählt hat, die berühren. „Wir erinnern uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und all das, was sie so vielen von uns bedeutete“, erinnerte der 74-Jährige an seine Mama.