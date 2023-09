Mit dem Tod der Königin endete eine Ära

Es war eines jener Ereignisse, an das sich viele auch noch in etlichen Jahren erinnern werden - wie an den Unfall von Lady Di oder die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA. Am Freitag ist es ein Jahr her, dass die Königin von England 96-jährig verstarb. Und die Welt für einen Moment den Atem anzuhalten schien.