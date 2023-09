„Hoffte, wir würden sie nicht unbedingt brauchen“

Alaba, Arnautovic, Sabitzer, Schlager, Posch, Baumgartner - viele prominente Namen platzierte Rangnick, wie bereits am Mittwoch angekündigt, zunächst auf der Ersatzbank. Schonung war angesagt. Letztlich aber kürzer als Rangnick gehofft hatte. Nachdem die erste Halbzeit aber ziemlich danebenging, musste der Cheftrainer umdisponieren. "Es war doch notwendig, sie zu bringen. Wir konnten ja nicht so weiterspielen. Wir waren ja den Fans schuldig, die Partie drehen zu wollen.“ Also kamen in der Halbzeit Alaba, Sabitzer, Arnautovic und Schlager - und prompt lief es besser. Zum Sieg reichte es aber dennoch nicht.