„Viel zu langsam!“ Zur Pause kamen Stars ins Spiel

„Wir waren viel zu umständlich, zu langsam, zu fehleranfällig. Wir haben uns das alle anders vorgestellt“, schnaufte ÖFB-Sportboss Peter Schöttel zur Pause und kündigte die Wechsel-Orgie im Gespräch mit ServusTV an. „Klar, dass sich jetzt was ändern wird. Wir werden viermal wechseln und hoffentlich in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht zeigen.“