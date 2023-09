Alaba und Co. Ersatz: Aufstellung jetzt offiziell

Schnegg debütiert

Genauso hatte Rangnick - durchaus überraschend - die Aufstellung (durchaus überraschend) am Mittwoch schon verraten. Der Teamchef konnte beinahe aus dem Vollen schöpfen, nur Phillipp Mwene wird wegen Patellasehnenprobleme gegen die Moldauer geschont. An seiner Stelle wird Dejan Ljubicic rechts verteidigen, erklärte Rangnick und verriet auch gleich - ein Novum in seiner Amtszeit - am Vortag eines Länderspiels die komplette Aufstellung. Im Tor beginnt - jetzt auch offiziell dokumentiert - Daniel Bachmann, die Viererkette wird von Ljubicic, Kevin Danso, Philipp Lienhart und Debütant David Schnegg gebildet, im Mittelfeld agieren Kapitän Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Florian Grillitsch und Florian Kainz, im Sturm werden Michael Gregoritsch und Karim Onisiwo aufgeboten.