Novum! Ralf Rangnick verrät komplette ÖFB-Startelf

Die österreichische Nationalmannschaft peilt im Testspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in der Linzer Raiffeisen Arena gegen die Republik Moldau eine erfolgreiche Generalprobe für das EM-Qualifikationsmatch in Schweden an. Teamchef Ralf Rangnick verriet bereits am Mittwoch überraschend die komplette Startelf.