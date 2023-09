Auch Prinz Harrys Netflix-Doku floppt!

Satz mit X

Denn „Heart of Invictus“, wie sein neues Projekt in der Originalfassung heißt und welches den gleichnamigen Wettkampf für Kriegsveteranen, der von Harry in Leben gerufen wurde, behandelt, zog noch nicht so viele Neugierige an Land. Während die Enthüllungs-Doku noch immer als zweiterfolgreichste Dokumentarserie der bisherigen Geschichte des Streaming-Riesen gehandelt wird, schaffte es „Invictus Games: Im Herzen unbesiegbar“ noch nicht einmal in die neu erschienenen „Globalen Top 10“.