Coup in Tiroler Pfarrhaus: Festnahme in Rumänien

Nicht einmal kirchliche Einrichtungen sind vor Einbrechern sicher. Das zeigte sich im Juni, als das Pfarrhaus in Mils bei Hall in Tirol von einem unbekannten Kriminellen heimgesucht wurde. Damals entstand ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro. Kürzlich klickten bei einem Verdächtigen die Handschellen - in Rumänien!