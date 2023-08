Wer hat in Zukunft die Macht über die Wahrheit?

Was die Zukunft bringt

So sind in der Postcity, dem zentralen Austragungsort der diesjährigen Ars, insgesamt acht Ausstellungen zu sehen, darunter preisgekrönte Medienarbeiten von internationalen Wettbewerben, die Ideen und Visionen zelebrieren. Erstmals bekommt auch die boomende „Citizen Science“ - Forschungsprojekte von Bürgern - großen Raum.