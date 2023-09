Wegen Teichtmeister-Prozess: „Hunderte Beamte“

Anfeindungen gegen Teichtmeister

An der Burg gab Teichtmeister den Caliban in „Der Sturm“, Burgtheater-Direktor Martin Kusej besetzte noch im Herbst 2022 Teichtmeister in einer Hauptrolle in dem von ihm inszenierten Stück „Nebenan“, das nach der Entlassung des Schauspielers im Jänner 2023 abgesetzt wurde. In Marie Kreutzers Sisi-Film „Corsage“ war Teichtmeister neben Vicky Krieps als Kaiser Franz Joseph zu sehen.