Darum entscheiden jetzt Schöffen bei Teichtmeister

Nur noch wenige Tage bis zur Verhandlung gegen den früheren Burgschauspieler, dem Besitz (und teilweise auch die Herstellung) Zigtausendender Darstellungen von schwerem sexuellen Kindesmissbrauch zur Last gelegt wird. Dem Ex-TV-Star drohen bis zu drei Jahre Haft. Nach dem ergänzenden Gutachten, das Richter Stefan Apostol beauftragt hatte, änderte sich die Zuständigkeit in der Causa. Hätte er am 8. Februar als Einzelrichter alleine entschieden, so ist es nun ein vierköpfiger Schöffensenat. Hier die Hintergründe.