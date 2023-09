Ab hier zu Fuß: Haltestelle für die Elterntaxis

Verkehrsberuhigung in der Gasse zur Schule

Aber auch im Umfeld gibt es Neuerungen: So wurde um die Ecke an der B 1 eine Elternhaltestelle eingerichtet. Das soll einerseits den Verkehr in der Gasse - eine Einbahn Richtung Zentrum - in der Früh entlasten. Außerdem ist es gleich doppelt sinnvoll, wenn die Kinder die letzten Meter zur Schule zu Fuß zurücklegen. „Einerseits ist Bewegung an der frischen Luft vor einem Tag im Klassenzimmer gesund, andererseits kann man das als Verkehrserziehung verbuchen“, so Bürgermeister Michael Cech.