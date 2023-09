Endlich: Land Tirol zahlt Bergrettern mehr Geld!

Zuletzt gab es auf Tirols Bergen immer öfter Einsätze, die man durchwegs als „immer extremer und spektakulärer“ bezeichnen darf. Auch die Retter selbst sehen das so. Oftmals müssen sie bis an ihre eigenen Grenzen gehen, um – wohlgemerkt in ihrer Freizeit – andere Menschen aus Notsituationen zu bergen. Zuletzt sorgte etwa ein Einsatz auf der Zugspitze für Kopfschütteln, wo schlecht ausgerüstete Wanderer trotz 50 Zentimeter Neuschnee losmarschierten – um sich dann später von der Bergrettung Ehrwald aus ihrer misslichen Lage befreien und sicher wieder ins Tal bringen zu lassen.