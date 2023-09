Dramatische Rettung auf winterlicher Zugspitze

Fällt der Name „Stopselzieher“, bekommt Regina Poberschnigg, Chefin der Bergrettung Ehrwald, fast Kopfschmerzen. Denn über diese Route mit Klettersteigpassagen wagen sich immer wieder Bergsteiger auf Deutschlands höchsten Berg, wenn es die Verhältnisse nicht erlauben. So auch am Dienstag: Zwischen 20 und 50 Zentimeter Neuschnee waren entlang der Stopselzieherroute gefallen, es herrschte zudem starker Nebel.