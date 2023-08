Dreiste Wanderer in Not: „Was kostet die Rettung?“

„Laut seiner Wetter-App würde das Gewitter vorbeiziehen“

Er fragte den Rettungshubschrauber „RK2“ an, der für Nachteinsätze prädestiniert ist. „Dieser ist in Reutte stationiert. Dort zog aber das Gewitter bereits auf, daher konnte er nicht abheben“, sagt der Bergretter. Huber habe dem Wanderer daraufhin mehrfach erklärt, dass es lebensgefährlich sei, die Nacht bei Blitz und Donner auf dem Gipfel auszuharren und dass sich die Panikattacken seiner Freundin wohl verschlimmern würden. „Er konterte mir, dass laut seiner Wetter-App das Gewitter vorbeiziehen würde. Doch das glaubte ich ihm nicht– und das war auch nicht so. Uns kann man ruhig vertrauen, immerhin sind wir aus der Gegend“, ist der Bergretter verwundert.