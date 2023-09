Vater (50) und Sohn bei Motorradunfall verletzt

Der 50-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Bleiburger Bundesstraße (B 81) in Neuhaus (Bezirk Völkermarkt unterwegs. Am Sozius fuhr sein 25-jähriger Sohn mit. Nach einem Bremsmanöver geriet der Biker ins Schleudern und kam zu Sturz. Vater und Sohn prallten hart auf dem Asphalt auf und mussten mit schweren Verletzungen von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden.