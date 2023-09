Weltranglistenzweite Sabalenka im Achtelfinale

Die Tennis-Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka hat bei den US Open souverän das Achtelfinale erreicht und darf weiter auf den Sprung an die Spitze der Weltrangliste hoffen. Die 25-jährige Belarussin ließ der Französin Clara Burel in der dritten Runde am Samstag mit 6:1,6:1 in 60 Minuten keine Chance.