Bei Anruf Hilfe: Hinter den Kulissen von „144“

Die Mürzzuschlagerin ist eine von 38 Mitarbeitern in der Rotkreuz-Zentrale in Graz-Straßgang und damit verantwortlich für 400 Rettungsfahrzeuge und mehrere ÖAMTC-Hubschrauber, die von hier aus in jeden Winkel unseres Bundeslandes gesteuert werden. „Ich mach das seit 1995 beruflich“, sagt die Frau am Notruftelefon, die nichts aus der Ruhe zu bringen scheint. Kühlen Kopf zu bewahren, wenn Menschen in Not sind, das ist ihr Job. „Das würde sonst nicht funktionieren. Und ich mach’s oft mit einem Augenzwinkern.“