Die wundersame Auferstehung eines Führungsspielers

Bernhard Biribauer zeigt sich in Berndorf derzeit in Bestform: Der ehemalige Kapitän des Regionalligisten Seekirchen war am Samstag mit zwei Treffern prägend für den 5:1-Erfolg gegen Altenmarkt. Nach einer schweren Fußverletzung im vergangenen Jahr versuchte sich der Mittelfeldmotor zurückzukämpfen, wurde aber immer wieder von kleineren Blessuren zurückgeworfen. Nun geht er spielerisch und kämpferisch voran für seinen Heimatverein.