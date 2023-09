HSV fand im Spitzenspiel zurück in die Spur

Hin und Her in zweiter Hälfte

Kurz nach der Halbzeit wurde die Führung von Philip Schmidt weiter ausgebaut, die Hausherren machten das Duell allerdings 15 Minuten später mit dem Anschlusstreffer wieder spannend. In der Schlussphase betrat Flügelspieler Daniel Ressel das Spielfeld - ein Glücksgriff. Denn kurz nach seiner Einwechslung baute dieser die Führung erneut auf zwei Treffer in der 89. Minute aus. Nur Sekunden nutzen die Strobler Kicker einen fatalen Fehler im Aufbau des Gegners und verkürzten erneut. Dies kam jedoch zu spät, der HSV entschied das Spitzenduell mit 3:2 für sich.