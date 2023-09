Steirische Bahnhöfe mit Top-Platzierungen

So landet beim VCÖ-Bahnhof-Test der Bahnhof Kapfenberg als vierter im Spitzenfeld in der Kategorie der Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte. Mit Judenburg, Köflach und Leoben kommen drei weitere steirische Bahnhöfe unter die Top 10 und mit Bruck an der Mur, Weiz, Gleisdorf und Knittelfeld vier weitere unter die Top 20. Bei den kleineren Bahnhöfen schaffen es vier steirische Bahnhöfe unter die Top 15: Wildon (11.), Werndorf (12.), Frohnleiten (14.) und Mariazell (15.)